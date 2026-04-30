日差しの強さにふと春の終わりを実感する季節です。新しい年度に少しずつ慣れ始め、部屋にお気に入りの雑貨を飾ったり、使い勝手を整えたりと、自分らしい住まいづくりを楽しんでいる方も多いのではないでしょうか。SUUMOジャーナル3月の人気記事では、53歳で「自分ファースト」な“老後の家”を建てた女性の家づくりや、住まいにまつわる最新ランキング、75歳パリジェンヌによる映画のようなアパルトマンの収納術など、人生後半を