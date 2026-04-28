漫画「東京モブストーリー〜ヒロインになれない私たち〜」【漫画】本編を読むX(旧Twitter)上で数万いいねを獲得する“万バズ”漫画を連発している漫画家、港区カンナ(@mina_kan_chan)さん。ウォーカープラスでは、新作漫画「東京モブストーリー 〜ヒロインになれない私たち〜」を連載している。本作は、それぞれタイプの違う「こじらせ方」をした25歳女性4人を描く恋愛群像劇だ。「本当は少女漫画の主人公みたいになりたいのに、脇