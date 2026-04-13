砺波市は、市の温水プールの利用を今月１８日から当面休止します。中東情勢の影響で重油を調達できないことが理由です。砺波市はきょう、温水プールの営業を今月１８日から休止すると発表しました。休業期間は「当面」としていて、今のところ再開の見通しは立っていません。休業の理由は、水を温める際などに使う重油を調達できないためで、先日、仕入れ先の業者から「重油がもう入ってこないため供給できない」と連絡