『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した奥村桃夏視線を奪う大きな瞳と、メリハリ際立つスレンダーボディ。はんなり京都弁がかわいい、天真爛漫な愛されキャラ・奥村桃夏（おくむら・ももか）が、4月13日（月）発売『週刊プレイボーイ17号』のグラビアに登場。グラビア界最強の高校生が再び降臨。【写真】奥村桃夏のスレンダーボディ＊＊＊【服は清楚、顔はちょいギャル】――今回、週プレの撮影は2回目だったけど、どうだっ