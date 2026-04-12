アイドルグループ「#2i2」が昨年末に解散し、現在はソロとして精力的に活動をしている天羽希純が、4月13日発売『週刊プレイボーイ17号』の表紙＆巻頭グラビアに登場。初めてのグアムで、さまざまな初体験に挑戦。彼女の魅力があふれる2泊3日のロケ、その裏側を語ってくれた。＊＊＊グアムで初打ち、まさかの結果――今回のロケ地はグアムで、初めて訪れたんですよね？天羽そうなんです。南国だっていうのはわかっていたんで