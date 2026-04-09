新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAアニメチャンネル」にて４月３日（金）に『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』#81を生放送。放送終了後より無料見逃し配信を開始した。今回は新スタジオからの放送となり、SPゲストに今注目の若手声優・永瀬アンナを迎えて、春の新作アニメ情報やゲストの素顔に迫る企画をたっぷりとお届け。 自身のアニメ遍歴について永瀬は、「小さい頃はカートゥーン ネットワークなどの海