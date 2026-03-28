休日に花見に行く人は多いと思いますが、トイレが大混雑しているケースは珍しくありません。最寄りのトイレの場所だけでなく、その混雑状況まで簡単に検索する方法について、グーグルジャパンの公式Xアカウントが紹介しています。【便利】「えっ…便利」これがスマホで「近くのトイレ」の混雑状況を一瞬で調べる方法です！公式アカウントは「これあまり知られてないんですが『近くのトイレ』でGoogle 検索すると…『近くのト