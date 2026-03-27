立川競輪場のF1が28日、開幕する。27日は前検が行われた。ガールズでは松井優佳（26＝大阪）に注目。現在6場所連続決勝進出と安定感が出てきた。「大崩れはしていないけど、1着が取れてないのでまだまだです。予選で1着が取れるように頑張りたい。脚の調子は悪くないので気持ちの問題ですね。中11日あったので、ここへ向けて練習してきました。仕上がりはまずまずだし、立川は相性も悪くないので頑張ります」ちなみに昨年9