2026年3月24日に放送された第12話「恵緋浪愚」をもって、大盛況のうちに第一クールの完結を迎えたTVアニメ「鎧真伝サムライトルーパー」。最終話での初代サムライトルーパーたちの登場や、2026年7月からの第二クール放送・配信決定など、熱狂冷めやらぬ状況が続いていますが、ファンの間で現在大きな話題を呼んでいるのが「3月31日の謎の再放送予告」です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■令和によみがえ