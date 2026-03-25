きょう(水)は西から雨の範囲が広がり、午後は西〜東日本の広い範囲で傘の出番となるでしょう。5時半現在、雨の中心は沖縄から中国、四国地方にかけてですが、時間とともに雨エリアが東へ広がり、お昼頃には近畿や東海、関東でも雨が降り始める見込みです。特に太平洋側ほどまとまった雨雲がかかりやすく、局地的に雨脚の強まる所がありそうです。関東では雨雲がまばらで、途中雨の止む時間もありそうですが、強弱を繰り返しながら