お笑いコンビ「はんにゃ」の川島章良の元妻でブロガーの川島菜月さんが23日までにオフィシャルブログを更新。“俺様”こと６歳の長男の卒園式に元夫･はんにゃ川島 とともに出席したことを報告した。 菜月さんのブログは、日々の子育てや家族とのふれあいを中心に、時に笑いを交え、時にしみじみとしたエピソードなど“リアルな日常がつづられたブログ”。離婚発表後もポジティブに前を向きながら、子どもたちとの生活を楽しむ姿が