きょう3月23日は、本州南岸と北日本を低気圧が通過し、大きな移動性高気圧が移動してきましたので、天気は西日本から回復し,あすはほぼ全国的に晴れる見込みです。このような、天気予報や防災情報は、気象庁など世界各国の気象組織が24時間365日絶え間なく観測を行い、世界気象機関（WＭO）の枠組みのもと、国際的にリアルタイムで交換される膨大な観測データによって支えられています。世界気象機関は、昭和25年（1950年）3月23日