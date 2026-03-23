3連休明けのきょう(月)は、西からだんだんと晴れ間が戻るでしょう。7時半現在、西日本や東日本の太平洋側を中心に雨雲がかかり、1時間ほど前から関東でも傘がないと濡れてしまうくらいの雨が降り始めました。神奈川や千葉など、関東南部ほど雨が降りやすく、本降りとなる所がある見込みです。午後になると次第に日差しが戻り、天気は回復に向かいますが、千葉県では昼頃まで雨の残る所があるでしょう。また、西日本では晴れる時間