月曜日は、西日本や東日本を中心に朝までは雨の所が多いでしょう。午後は晴れ間の戻る所が多くなりますが、北陸や北日本の日本海側は、雨が降りやすく、北陸では雷雨になる所もありそうです。関東も、内陸を中心に午後は急な雨や雷雨の可能性があります。晴れ間が出ても、空模様の変化に注意が必要です。朝の冷え込みは緩み、日中の気温も日曜日より高くなるでしょう。東海や西日本では20℃近くまで上がる所もあり、東北も15℃前後