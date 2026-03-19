大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、3月19日の放送にノンフィクション作家の森功が出演した。2月に新刊『地面師vs.地面師詐欺師たちの騙し合い』を発売した森が、近年、名が知れ渡った「地面師」の実態を語った。 大竹まこと「今回の御本は『地面師vs.地面師詐欺師たちの騙し合い』といいます。前作『地面師他人の土地