今年に入っても「TSUTAYA」の閉店ラッシュが止まらない。若者やクリエイターが集まるカルチャー色の強い街・三軒茶屋を象徴した「TSUTAYA三軒茶屋店」が1月14日に閉店したのを皮切りに、2月には「TSUTAYA BOOKSTORE名鉄名古屋」などが閉店済み、4月には「TSUTAYA 菊名駅東口店」などが閉店予定だ。悲しんでいるファンも多いだろう。あらためて振り返ると、2022年から2024年まで毎年100店舗以上、昨年も約70店舗が閉店（編集部調べ