Jリーグクラブ「鹿児島ユナイテッドFC」のホームゲームを訪れる対戦相手サポーターに密着し、話題を呼んだKTS鹿児島テレビの人気企画「アウェイサポ、鹿児島でなにしてる？」。国内サッカーファンの間でひそかに、そして熱烈な支持を集めてきた同番組。そのフォーマットを受け継ぐ東海テレビ×FC岐阜版「アウェイサポ、岐阜でなにしてる？」の始動が、公式Xで発表されました。