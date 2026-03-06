¼¯»ùÅçÈ¯¤ÎÇ®¶¸¤¬´ôÉì¤Ø¡¡J¥ê¡¼¥°¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼Ì©ÃåÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥¦¥§¥¤¥µ¥Ý¡¢´ôÉì¤Ç¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ë¡©¡×»ÏÆ°
¡¡J¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¡Ö¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡×¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤òË¬¤ì¤ëÂÐÀïÁê¼ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÌ©Ãå¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀKTS¼¯»ùÅç¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥¢¥¦¥§¥¤¥µ¥Ý¡¢¼¯»ùÅç¤Ç¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ë¡©¡×¡£
¡¡¹ñÆâ¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ò¤½¤«¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÇ®Îõ¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿Æ±ÈÖÁÈ¡£¤½¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò¼õ¤±·Ñ¤°Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡ßFC´ôÉìÈÇ¡Ö¥¢¥¦¥§¥¤¥µ¥Ý¡¢´ôÉì¤Ç¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ë¡©¡×¤Î»ÏÆ°¤¬¡¢¸ø¼°X¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¢£¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÈÖÁÈ¡Ä¡Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¡ÃÏÊý¤òË¬¤ì¤¿¡Ö¥¢¥¦¥§¥¤¥µ¥Ý¡×¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÀÚ¤ê¸ý
¡¡¸µÁÄ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¢¥¦¥§¥¤¥µ¥Ý¡¢¼¯»ùÅç¤Ç¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ë¡©¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢¼¯»ùÅç¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¡ÖKTS¼¯»ùÅç¥Æ¥ì¥Ó¡×¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëYouTubeÈÖÁÈ¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò°·¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»î¹ç±ÇÁü¤Ï¤ª¤í¤«¡¢Áª¼ê¤Î½Ð±é¤â´ðËÜÅª¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼çÌò¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¥¢¥¦¥§¥¤¥µ¥Ý¡×¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡°¦¤¹¤ë²æ¤¬¥¯¥é¥Ö¤È¡¢¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤È¤ÎÂÐÀï¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ï¤ë¤Ð¤ë¼¯»ùÅç¤òË¬¤ì¤¿¥¢¥¦¥§¥¤¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÌ©Ãå¤·¡¢¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤«¡©¡×¡Ö»î¹ç¸å¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¡©¡×¤Ê¤É¤òÄ´ºº¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤ÎÌÌÇò¤µ¤È¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç¼èºà¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢J2¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿2024¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Î³«Àß¤«¤é¤ª¤è¤½1Ç¯È¾¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï5000¿Í¤òÆÍÇË¡£J3¥ê¡¼¥°¤Ë¹ß³Ê¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆ°²è¤ÏÊ¿¶Ñ1Ëü²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥í¡¼¥«¥ë¶É¤¬¹Ô¤¦YouTube´ë²è¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Î½Ë¾¡²ñ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈ¿¾Ê²ñ¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¥¢¥¦¥§¥¤¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¡Ö¤Ê¤¼¥¯¥é¥Ö¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ä¡Ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾¡¤ÁÉé¤±¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¿Í¤¬¿Í¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ÎËÜ¼Á¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¶»Ç®´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡´ë²èÃÂÀ¸¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡Ö¼¯»ùÅçÈÇ¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡×¤ÎÇ®°Õ
¡¡º£²ó¡¢¤½¤ó¤ÊÇ®¤¤ÈÖÁÈ¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¿·¤¿¤Ë´ôÉìÈÇ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ©ºîÉô¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÅèºêÍª²ð¤µ¤ó¡£·Ð°Þ¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤È¡¢¼Â¤Ï¼«¿È¤¬¡Ö¼¯»ùÅçÈÇ¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¸«¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¤³¤ì¤ò´ôÉì¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¹¤°¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ëÅèºê¤µ¤ó¡£Æ±¤¸FNS·ÏÎó¤È¤¤¤¦±ï¤â¤¢¤ê¡¢¼«¤é´ë²è½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢²÷¤¯ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£ÈÖÁÈ¥í¥´¤â¼¯»ùÅçÈÇ¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖKTS¤µ¤ó¤Ë¤ÏÂçÊÑ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸µÁÄ¤Ø¤ÎÇ®¤¤¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡¡´ôÉìÆÈ¼«¤Î¡Ö±óÀ¬Ê¸²½¡×¤òÃúÇ«¤Ë·¡¤ê²¼¤²¡¡Âè°ìÃÆ¤Ï¡Ö¤¤¤ï¤FC¡×Àï
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ëÈÖÁÈÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼¯»ùÅçÈÇ¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¡¢FC´ôÉì¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éÆÈ¼«¤Î´ë²è¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¤½¤¦¡£
¡¡¡Ö´ôÉì¤Ë¤Ï´ôÉì¤Î±óÀ¬Ê¸²½¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÃúÇ«¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¤´ÅöÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥°¥ë¥á¤ä´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¥¢¥¦¥§¥¤¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤é¤¬¸ò¤ï¤ë¡¢¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡µÇ°¤¹¤Ù¤¼èºàÂè1ÃÆ¤Ï¡¢Ä¹ÎÉÀî¶¥µ»¾ì¤Ë¤Æ2·î22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè3Àá¡Ö¤¤¤ï¤FC¡×Àï¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼ýÏ¿¤Ï½ªÎ»¡£ËÜÊÔÆ°²è¤Î¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡ÚÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡Û¥¢¥¦¥§¥¤¥µ¥Ý¡¢´ôÉì¤Ç¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ë¡©¡×¤¬³«Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»î¹ç·ë²Ì¤Ï90Ê¬¤Ç·èÃå¤Ä¤«¤º¤ÎPKÀï¤Ç¡¢FC´ôÉì¤¬·àÅª¾¡Íø¡£¤¤¤ï¤FC¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¿´Ãæ²º¤ä¤«¤Ç¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤Î¼ýÏ¿¡Ä¡Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±óÀ¬¤Î¤è¤¦¤¹¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£¤Î¤¦¤Á¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡¡¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¡Ø90Ê¬°Ê³°¡Ù¤âÌÌÇò¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤Ë
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢ÈÖÁÈ³«»Ï¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ä»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤äJ¥ê¡¼¥°¤ò¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê´ÑÀïÎ¹¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¹¥¤¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ã¤Æ90Ê¬°Ê³°¤âÌÌÇò¤¤¡ª¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¥¢¥¦¥§¥¤±óÀ¬¤Ë¤Ï¡¢³¹¤È¿Í¤¬¤Ä¤¯¤ë¡ÈÊª¸ì¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃúÇ«¤ËµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Åèºê¤µ¤ó¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÎÇ®Àï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤½¤ÎÁ°¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë³¹¤È¤Î¸òÎ®¤ä¥É¥é¥Þ¤³¤½¤¬¡¢¥¢¥¦¥§¥¤±óÀ¬¤ÎÂé¸ïÌ£¡£¡Ö¤³¤Î´ë²è¤¬¤¤¤Ä¤«Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤ëÅèºê¤µ¤ó¤ÎÇ®°Õ¤¬¡¢´ôÉì¤ÎÃÏ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤«¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
