「外為特会の運用はホクホクだ」と失言も衆院選（２月８日投開票）で“台風の目”になるはずだった「中道改革連合」が厳しい戦いを強いられている。高市早苗首相（64）の電撃解散を機に、連立を外れた公明党と最大野党の立憲民主党が“合体”。公明党の斉藤鉄夫氏（73）と立憲の野田佳彦氏（68）が共同代表を務める形で「中道改革連合」が結党された。「公明党が26年続いた自民党との連立を解消したことは驚きだったが、“昨日の敵