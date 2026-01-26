NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』第4回放送「桶狭間！」も、色々な伏線が仕込まれていて、うっかりすると見逃してしまいそうな回でした。果たして小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）は、父の仇を討てた……と言えるのか？そして信長が掴んだ“運”の正体とは？第4回放送「桶狭間！」の気になるトピックを順に整理して振り返ります。大切な人を見送る者たち…寧々と直いざ桶狭間！ということで、織田家中の者たちは一斉に出陣して