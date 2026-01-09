お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（54）が8日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。顔面負傷時のエピソードを話した。大吉は転倒して顔を負傷し、レギュラー出演しているNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）を12月2日から欠席。8日に約1週間ぶりに復帰し、サングラス姿で登場。「大したことない」「目の周りにアザができた」と説明した。大吉によれば「転倒して半分血だらけみたいな感じで病院行った