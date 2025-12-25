お笑い芸人のおいでやす小田が25日、自身のXを更新。肋骨疲労骨折をしていたことを報告し、しばらく仕事を休むことを伝えた。【写真】肋骨疲労骨折を報告したおいでやす小田小田は「喘息でなかなか咳が止まらないなと思っていたら、まさかの肋骨疲労骨折してました！」と報告。「というわけで、少しの間仕事お休みさせてもらうことになりました〜」と伝え「元気になったらすぐ復活します！」とファンに呼び掛けた。