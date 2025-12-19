ライブ中にステージから転落した歌手のLiSA（38）が、痛々しく腫れた腕を公開した。【映像】LiSAの腫れた腕9月から全国ホールツアーを開催しているLiSA。13日に更新したInstagramでは、前日に開催した山口県でのライブについて投稿。「楽しすぎてステージから落ちた時に打った腕が夜中にめちゃ腫れてきて、あしたは右腕でマイク持てないかと思ったけど、大丈夫そう。つよいからだ」「冷やしてトレーナーさんに鍼灸してもらっ