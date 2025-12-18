望まない妊娠を防ぐ緊急避妊薬（アフターピル）「ノルレボ」について、第一三共ヘルスケアは１８日、医師の処方箋が不要な市販薬として来年２月２日に販売を始めると発表した。１錠７４８０円（税込み）で、一部の薬局やドラッグストアで順次購入できるようになる。ノルレボは、あすか製薬が処方箋が必要な医療用医薬品として製造販売しているが、市販薬は第一三共ヘルスケアが販売を担う。薬剤師が対面販売し、その場で服用し