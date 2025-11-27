大分市佐賀関の大規模火災から10日目となった27日、立ち入り禁止区域の内部が初めて報道陣に公開されました。 【写真を見る】焼失約170棟、立ち入り禁止区域内部を報道陣に初公開大分市佐賀関大規模火災 大分市は、火災発生後初めて警察と消防の同行のもと、立ち入り禁止区域内でのメディアの取材を受け入れました。 公開されたのは、火元とみられる住宅のある東側エリアです。一面、焼け落ちた建物や骨組みだけになった家が