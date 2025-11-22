¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤òÎ¨¤¤¤ë¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼´ÆÆÄ¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°¤Î¾õÂÖ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£21Æü¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSussex World¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß28ºÐ¤Î»°ãø¤Ïº£µ¨¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï³«Ëë¤«¤é6»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢9·î27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤ÇÂ­¼ó¤òÉé½ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢°Ê¹ß¤Ï·ç¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¾õÂÖ¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£·î15Æü¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¸ø¼°