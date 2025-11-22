東電再稼働＜上＞「日本の経済成長とエネルギー安全保障は原子力抜きではなし得ない。国力を左右する大きな節目を迎えた」。福島第一原発事故を起こし、絶望的とみられていた東京電力の原発が再稼働する見通しとなり、経済産業省幹部は感慨深げに語った。２０１１年の東日本大震災前、国内には５４基の原発があった。ベースロード（基幹）電源として約３割の電力をまかなった。だが震災で一変する。全基が停止し、１４年が過ぎ