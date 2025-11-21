UHA味覚糖は12月1日、公式通販サイトで「UHA味覚糖 年末特大福袋2025」を発売する。価格は1万2,000円(税･送料込み)。今回の福袋には、参考価格1万6,000円相当の82種類の商品と、オリジナルグッズ「UHA坊やおはし」が入っている。総重量は約4.5kgにもなるという。数量限定で、なくなり次第終了。〈毎年好評の福袋、かぶり無し82種の商品を米袋に詰め込んだ〉「UHA味覚糖 年末特大福袋2025」は、かぶり無しの商品82種類を、大きな米