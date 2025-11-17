CHOCOLATE Inc.が日本展開を手がける韓国発キャラクター「チェゴシム」とサンリオのキャラクターたちによるコラボレーションポップアップ「チェゴシム×サンリオキャラクターズPOP-UP SHOP」が、11月18日（火）よりJR池袋駅南口改札前イベントスペースにて開催される。＞＞＞コラボイラストやアイテムをチェック！（写真16点）「チェゴシム」は、2020年に韓国在住のイラストレーター・チェゴシムにより生み出されたキャラクター。