「牙狼＜GARO＞」シリーズ最新作となる連続TVドラマ『牙狼＜GARO＞ 東ノ界楼』の2026年1月放送が決定した。魔界から現れて ”陰我” を抱える人間に取り憑き、人々を脅かす魔獣・ホラー。このホラーに対抗する手段を模索し、魔戒法師や魔戒騎士と呼ばれる者たちが誕生した。この魔戒騎士の中でも最高位に君臨するのが「黄金騎士ガロ」であり、「牙狼＜GARO＞」シリーズは、これらの ”守りし者” とホラーとの戦いを描いた物語だ。