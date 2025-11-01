こちらは、ろくぶんぎ座の方向にある2つの銀河「NGC 3166」と「NGC 3169」。右下がNGC 3166、左上がNGC 3169で、どちらも渦巻銀河に分類されています。【▲ キットピーク国立天文台のメイヨール望遠鏡で観測された渦巻銀河「NGC 3166」（右下）と「NGC 3169」（左上）（Credit: T.A. Rector (University of Alaska Anchorage) and H. Schweiker (WIYN and NOIRLab/NSF/AURA)）】2つの銀河は重力を介して影響し合う相互作用銀河です