いずれ合体する2つの渦巻銀河 “ろくぶんぎ座”の「NGC 3166」と「NGC 3169」
こちらは、ろくぶんぎ座の方向にある2つの銀河「NGC 3166」と「NGC 3169」。
右下がNGC 3166、左上がNGC 3169で、どちらも渦巻銀河に分類されています。
2つの銀河は重力を介して影響し合う相互作用銀河です。左上のNGC 3169は淡いかすかな輝きに囲まれていますが、これはこの銀河から引き離されつつある渦巻腕（渦状腕）の一部だといいます。
また、NGC 3169では、塵（ダスト）を含んだ暗い雲の連なりであるダストレーン（ダークレーン）によって、明るい中心部分が取り囲まれている様子が捉えられています。その一方で、右下のNGC 3166のダストレーンは乱れていて、細分化されているようです。
NGC 3166とNGC 3169の相互作用は、まだ互いの形を大きくゆがめるほどには進んでいません。しかし、いずれは合体して1つの銀河が誕生することになると予想されています。
冒頭の画像はキットピーク国立天文台（アメリカ・アリゾナ州）にある口径4メートルのメイヨール望遠鏡で取得したデータを使って作成され、NSF NOIRLab＝アメリカ国立科学財団の国立光学・赤外天文学研究所から2020年6月30日付で公開されたもので、同研究所がSNSのXを通じて2025年10月28日付で改めて紹介しています。
Ever get the feeling you’re being watched? 😱
Galaxies NGC 3169 (left) and NGC 3166 resemble a pair of glowing eyes in the void. They will eventually merge into a single galaxy.
📷: T.A. Rector (University of Alaska Anchorage) and H. Schweiker (WIYN and NOIRLab/NSF/AURA) pic.twitter.com/z8IM7RqCp6
- NOIRLab (@NOIRLabAstro) October 28, 2025
Xで共有された画像ではハロウィンが近いことを意識してか、画像を回転処理した上で、「虚空に輝く1対の目」として紹介されています。
文／ソラノサキ 編集／sorae編集部
参考文献・出典NOIRLab - Spiral Galaxies NGC 3166 and NGC 3169