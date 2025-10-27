天皇陛下は２７日、お住まいの皇居・御所で、来日した米国のトランプ大統領と会見された。トランプ氏が国賓として訪れた２０１９年５月以来、約６年半ぶりの対面で、陛下は玄関で出迎え、再会を喜ばれた。トランプ氏を乗せた車は午後６時半過ぎ、御所に到着した。陛下はトランプ氏と笑顔で握手を交わし、英語で「またお会いできてうれしいです」と述べられた。宮内庁によると、会見は約３０分間、和やかな雰囲気で行われた。