理不尽な叱責を繰り返す上司のもとでは働きたくないものだ。投稿を寄せた東京都の40代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収650万円）は、100人規模の会社で働いていたときの経験を振り返った。「社長は、公私混同はもとより全部自分が見える範囲にないとすぐに怒り出す人でした」男性は当時マーケティング責任者で、「開発とマーケティングの方向性を検討するため10人規模のミーティング」をしていた。すると、ノックも