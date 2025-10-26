魚類学者でタレントのさかなクンが25日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時）に出演。吹奏楽部に入ったきっかけを明かした。さかなクンは「中学校のときは、魚が泳いでる水槽があると思って、吹奏楽部に勘違いして入りまして」と答え、スタジオを爆笑させた。さかなクンは部活見学を振り返り、「水槽があるのかな…」と期待していたことを明かした。加藤浩次は「そうか、音で聞いたらね」と笑った。さかなクンは勘違