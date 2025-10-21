大分県佐伯市の高校生が、元関脇・嘉風が率いる中村部屋に入門することになり、親方が21日高校を訪れて激励しました。 【写真を見る】大相撲中村部屋に佐伯豊南高校の武田琉斗さんが入門へ大分 佐伯豊南高校を訪れたのは、地元佐伯市出身で元関脇・嘉風の中村親方です。高校では、相撲部の3年生・武田琉斗さんと、緒方惇斗さんの入門が決まりました。中村親方にとっては初の新弟子で、佐伯豊南からは初の角界入りとなります。