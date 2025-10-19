¥¿¥Ô¥ª¥«¤ÎËÜ¾ì¡¢ÂæÏÑ¤è¤êÄ¾Í¢Æþ¤·¤¿ÂçÎ³¤Î¥¿¥Ô¥ª¥«¤È¡¢¹á¤ê¹â¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ö¥ì¥ó¥ÉÃãÍÕ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¿¥Ô¥ª¥«¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ªÅ¹¡Ö¥Ö¥ë¥×¥ë¡×¡£10·î9Æü¤è¤ê¡¢¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥³¥¸¥³¥¸¡×¤È¡Ö¥Ö¥ë¥×¥ë¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤¿¤«¡©¥³¥¸¥³¥¸¤È¥Ö¥ë¥×¥ë¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥åー¤È¡¢¥Ö¥ë¥×¥ë¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥á¥Ë¥åー¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¥Ö