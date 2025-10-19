【全店】あの人気キャラクターコジコジとブルプルのコラボレーションがかわいすぎ

タピオカの本場、台湾より直輸入した大粒のタピオカと、香り高いオリジナルのブレンド茶葉を使用したタピオカドリンクがいただけるお店「ブルプル」。10月9日より、人気キャラクター「コジコジ」と「ブルプル」のコラボキャンペーンが開催されているのはご存じでしたか？コジコジとブルプルのコラボレーションメニューと、ブルプルのおすすめメニューをいただいてきましたので、ご紹介します。

ブルプルといえばフレンチブルドックのロゴ

ブルプルのロゴに使われている白いフレンチブルドック。実は、お名前があるのはご存じでしたか？お名前は「リリィちゃん」というそうです。リリィちゃんは季節によって仮装することもあり、とてもかわいいんですよ♡ブルプル公式インスタグラムで登場することもありますので、ぜひチェックしてみてください。

かわいすぎるコジコジ×ブルプル

もちもちタピオカのお茶(ミルクティー)

価格:850円(税込)

こちらはブルプルのタピオカドリンクの中でも人気メニューの黒糖タイガーミルクティーです。

ミルクティー、黒糖ブラウンシュガー、タピオカ。ミルクティーはオリジナルのブレンド茶葉を使用。飲んだ感じからアッサムティーのような香り高い風味で、甘い黒糖にすっきりとしたミルクティーが絶妙にマッチした1杯です。

コジコジがブルプルのタピオカドリンクを飲んでいる看板もかわいすぎです。

コラボメニューとコラボグッズ

ゴジコジとブルプルのコラボタピオカドリンクは、「もちもちタピオカのお茶」「夢中になっちゃうパッションタピオカ」「えっへん！お空のタピオカ」「自由気まま！お庭のタピオカ」の4種類。スイーツは「ふわっふわな台湾カステラ」がコラボメニューです。こちらを購入で、かわいいストロータグと、限定のコースターがもらえます。

数に限りがあるそうなので、気になる方は早めに行くのが良さそうです。

ブルプルは黒糖タピオカも魅力！

黒糖タイガーミルクMサイズ

価格:560円(税込)

こだわりの黒糖シロップと国産の牛乳、黒糖タピオカを合わせたタピオカドリンクです。濃厚なミルクが甘い黒糖を引き立て、コクのある香り豊かな味わいを楽しめます。

タピオカはタピオカの本場台湾より直輸入した大粒のタピオカです！黒糖が染みたタピオカは、もちもちで食べるたびに黒糖の風味をしっかり感じられるのも魅力です。

ブルプルでクレープも食べられちゃう

チョコバナナクレープ

価格:550円(税込)

ブルプルのクレープはドリンクとセットで注文すると100円引きです。ドリンクは期間限定ドリンク以外は全ドリンク対象になるそうです。

注文を受けてからクレープ生地を焼き上げ、冷ました生地の上に、ホイップクリーム、バナナ、チョコレートソースをトッピング。

クレープ生地はほんのり甘くてもちもちです！生地だけでも美味しかったので、シンプルにシュガーバターも美味しそうですね。

食べてみるとあふれ出そうなくらいのたっぷりなホイップクリーム。バナナは大きめにカットされているのが印象的でした。食べ応えもあり、甘い物を食べた感もあり、どこかなつかしさを感じるような、私が思う甘いクレープはこれっ！という感じでした♡

このボリュームで、このおいしさで、ドリンクとセットで注文すれば100円引きでいただけちゃうのはうれしい！かなりお得だと思います。

いかがでしたか？ブルプルはメニューも豊富で子供から大人まで幅広い世代にも人気のお店です。タピオカドリンクやクレープ以外にも台湾カステラやフィナンシェも売られていました。手土産にも喜ばれそうですね。

お近くに行かれた際はぜひ行かれてみてください。

Bull Pulu

コラボ開催期間:10/9-11/2

開催店舗:全国33店舗(コラボ対象外店舗:コースカベイサイドストアーズ店、コラボドリンクのみの販売:アリオ西新井店)

営業時間:店舗によって異なりますので、公式ホームページをご確認ください