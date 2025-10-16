2025年10月14日、大阪・関西万博の閉幕翌日にサンリオキャラクターズと万博公式キャラクター・ミャクミャクの新たなコラボグッズが発表され、中国のネットユーザーが騒然としている。コラボグッズは、サンリオキャラクターたちがミャクミャクに扮したモノクロデザインの縫いぐるみ。クロミ、マイメロディ、ポムポムプリン、ハローキティ、ポチャッコ、シナモロール、ハンギョドンの7キャラクターが黒ミャクミャクとなって登場した