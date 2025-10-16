2025年10月7日(火)からスターバックスのペットボトルコーヒーの新シリーズ”MY RETREAT™ キャラメルマキアート”が新発売されました♪ビターなコーヒーに甘いキャラメルの風味とミルクのコクが楽しめる新作スターバックスの”キャラメルマキアート”。今回、初めての取り組みとなる全国の自動販売機限定にで販売されています♪ とろけるキャラメルような味わ