【自販機限定】スターバックスから”MY RETREAT™ キャラメルマキアート”が新発売♪

2025年10月7日(火)からスターバックスのペットボトルコーヒーの新シリーズ”MY RETREAT™ キャラメルマキアート”が新発売されました♪ビターなコーヒーに甘いキャラメルの風味とミルクのコクが楽しめる新作スターバックスの”キャラメルマキアート”。今回、初めての取り組みとなる全国の自動販売機限定にで販売されています♪

とろけるキャラメルような味わい

価格:240円(税別)

今回は、スターバックスから自動販売機限定商品になっていて国内で初の取り組みなんだとか。いつでもどこでもスターバックスのコーヒーを楽しめるようになっています!

デザインは…

キャラメルのカラーをベースになっていて”キャラメルマキアート”のようなデザインになっています。ミルクとキャラメルのようなグラデーションになっていて、キャラメルソースを表現したデザインが描かれています♪

スターバックスの厳選されたコーヒーを使用しています。コーヒーのほろ苦さに甘いキャラメルの風味、こだわりのミルクのコクがしっかり感じられます!とろけるようなキャラメルの甘みにクリーミーなミルクが合わさり、まさにキャラメルマキアートのような味わいが楽しめます。

キャラメルなので甘めではありますが、コーヒーの苦みとキャラメルの香ばしい風味も感じつつミルキーな風味も同時に感じられました!

カフェで飲むような本格的なキャラメルマキアートで、甘いキャラメルの風味がホッとするスターバックスのドリンクになっています♪

商品情報

MY RETREAT™ キャラメルマキアート（冷温兼用）

･発売エリア：全国の自動販売機限定

･発売期日：10月7日(火)

･希望小売価格：240円(税別)

･賞味期限：13ヵ月

･容量：280ml

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。

※一部の店舗では、お取扱いがない場合がございます。