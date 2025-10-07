「打たれても仕方がないかなというか、割り切って、自分から自滅せずにゾーンで行って。それだけかなと思います」10月7日（日本時間）、ペンシルベニア州フィラデルフィアでナ・リーグ地区シリーズ（5回戦制）第2戦が行われ、ドジャースがフィリーズに連勝。試合後の会見で、2戦連続でセーブを挙げた佐々木朗希選手（23）はこう語って笑顔を見せた。「敵地での試合でしたので、ドジャースの選手たちへヤジが飛び交ったのですが、佐