姉妹の恋人なんて、最初から恋愛対象外。ですが、そうではない人もいるようで？今回は、姉の婚約者を好きになった人のエピソードをご紹介します。7歳上の姉の婚約者「高校生のとき、7歳上の姉の婚約者を好きになりました。当時の私は子どもで……相手にかまってもらえるのがうれしくてちょっかいをかけたり、無意味に連絡してみたり、そんなことをして盛り上がっていました。婚約者の妹だから、彼は冷たくできないだけだったのに