サムスンの次期メジャーAndroidアップデート「One UI 8.5」に関する情報が大量に流出し、新たなAI機能と、iOS 26の「Liquid Glass」に似たデザインが明らかになりました。 ↑アップデートに大注目！ One UI関連情報を発信しているアカウント@nirmalsri7によると、次のようなGalaxy AI機能が準備されているそう。 Meeting assist: 会議の会話やプレゼン画面をリアルタイムに翻訳 Touch assistant: 画面上のテキストを