創業70年以上の歴史を持つインナーウェアメーカーMICと、スタイリスト安野ともこが手掛けるジュエリーブランド「CASUCA」のコラボレーションから誕生した「CASUCA HADA」。新シリーズ「CASUCA HADA BOTANICA」は、インド産オーガニックコットン92％を使用し、植物由来の染料で染め上げた特別なノンワイヤーカップ付きインナーです。毎日をより快適に彩ります。 ボタニカル