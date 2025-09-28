オーガニックと機能美が融合♡CASUCA HADA BOTANICAのインナー

創業70年以上の歴史を持つインナーウェアメーカーMICと、スタイリスト安野ともこが手掛けるジュエリーブランド「CASUCA」のコラボレーションから誕生した「CASUCA HADA」。新シリーズ「CASUCA HADA BOTANICA」は、インド産オーガニックコットン92％を使用し、植物由来の染料で染め上げた特別なノンワイヤーカップ付きインナーです。毎日をより快適に彩ります。

ボタニカルダイが叶えるやさしい風合い



BOTANICAシリーズは、花や葉から抽出した染料を使う「ボタニカルダイ」で染め上げた柔らかな風合いが魅力。

古代ローマ時代から薬効が注目されてきた黒色の花MALLOWや、豊かな色素を持つLOGWOODを採用しています。環境にも肌にもやさしい染色で、心まで癒されるインナーに仕上げました。

3Dモールドカップで美しいバストライン



カップ部分には、MICが特許を取得した立体構造の3Dモールドカップを使用。ノンワイヤーでありながら体のカーブにフィットし、ワイヤー入りのような自然で美しいシルエットを実現します。

さらに、内側のパワーネットが広範囲で胸を支え、ストレスフリーな着心地を叶えました。

機能性とデザインを兼ね備えたラインナップ



BOTANICA VAGUE TOP

サイズ:0～3(カラー:LOGWOOD/MALLOW)

BOTANICA LUNA TOP

サイズ:0～3(カラー:LOGWOOD/MALLOW)

BOTANICA LONG SLEEVE



「BOTANICA VAGUE TOP」「BOTANICA LUNA TOP」（各\13,200税込）や、アウターと重ねやすい「BOTANICA LONG SLEEVE」（\15,400税込）。

サイズ:0～3(カラー:LOGWOOD/MALLOW)

BOTANICA SHORTS

そしてヒップをやさしく包む「BOTANICA SHORTS」（\4,400税込）まで幅広く展開。カラーはLOGWOODとMALLOWの2色で、どれも日常をエレガントに演出してくれます。

サイズ:M/L

自然と美を纏う、私らしい一枚に



「CASUCA HADA BOTANICA」は、オーガニックコットンとボタニカルダイが生み出す心地よさに、MICの技術が加わった特別なインナー。

シームレスなデザインと上質な着用感で、下着の概念を超えた“見せたくなる”一枚です。

ノンワイヤーでありながら美しいシルエットを叶えるから、毎日の装いをもっと自由に、もっと上品に楽しめます。自然と美を大切にしたい女性にぴったりの新定番です♡