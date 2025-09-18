第3回「黒猫ミステリー賞」受賞作『時計は二度凍らない』が2025年9月16日（火）に産業編集センターより発売された。 【画像】「第1回アニセカ小説大賞」授賞式レポ「夢の中を歩いているようです」 黒猫ミステリー賞は2021年に同社が創設した文学賞で、ジャンルや設定に縛られない広義のミステリー小説を対象として毎年募集している。今回刊行される『時計は二度凍らない』は、成長が止まったまま