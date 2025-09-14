不二家 銀座が、西武池袋本店に2025年9月17日（水）リニューアルオープン♡「いつもの、とくべつ」をテーマに、日常のちょっとした特別を演出します。店内製造のポケットショートケーキ各540円や、レトロスイーツ、ペコサブレサンド6個入2,300円など、ここでしか味わえない作り立てスイーツや昔懐かしい銀座限定商品を多数ご用意。家族や友人とのお出かけ後にも立ち寄りやすい、新