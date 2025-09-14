不二家 銀座が西武池袋に新登場！作り立てスイーツと限定商品♡

不二家 銀座が、西武池袋本店に2025年9月17日（水）リニューアルオープン♡「いつもの、とくべつ」をテーマに、日常のちょっとした特別を演出します。店内製造のポケットショートケーキ各540円や、レトロスイーツ、ペコサブレサンド6個入2,300円など、ここでしか味わえない作り立てスイーツや昔懐かしい銀座限定商品を多数ご用意。家族や友人とのお出かけ後にも立ち寄りやすい、新しい不二家です♪

ポケットショートケーキで手軽に贅沢♡



ワンハンドで楽しめる「ポケットショートケーキ」は、苺・フルーツ・モンブラン・シャインマスカット＆ナガノパープル※オープニング限定の全4種、各税込540円。

ふわふわブッセ生地に沖縄県産和三盆糖入り練乳クリームとカスタードクリームをサンド。ペコちゃんの焼印が可愛らしく、頑張った自分へのご褒美や手土産にもぴったりです。

行列土産「PARIS BUTTER CHOCOLAT」が西武池袋本店に常設初登場

銀座限定のレトロスイーツで懐かしさを堪能



オリジナル三角ショートケーキ

復刻オリジナルチーズケーキ

「オリジナル三角ショートケーキ」734円や「復刻オリジナルチーズケーキ」518円など、1990年代のレシピを再現したレトロスイーツがラインアップ。

プリン・ア・ラ・モード

サヴァラン

プリン・ア・ラ・モード670円やサヴァラン583円なども楽しめ、銀座ならではの味わいを池袋で体験できます。

ギフトや限定商品で特別感をプラス



ペコサブレサンド

銀座ペコちゃんカステラ焼き

ペコサブレサンド6個入2,300円や銀座ペコちゃんカステラ焼き6個入2,000円など、手土産に最適な限定ギフトも充実。

アニバーサリーバトンケーキ（シャインマスカット＆ナガノパープル）

また、9月17日～23日・26日～28日限定「アニバーサリーバトンケーキ（シャインマスカット＆ナガノパープル）」2,160円など数量限定商品も登場し、特別な日のお祝いにもぴったりです。

西武池袋本店にリニューアルオープンした不二家 銀座は、日常の「ちょっと特別」を楽しめる新しいスイーツスポットです♡

ポケットショートケーキ各540円やレトロスイーツ、ペコサブレサンド6個入2,300円、銀座ペコちゃんカステラ焼き6個入2,000円など、作り立ての味や懐かしい味わいを堪能できます。

家族や友人とのお出かけの帰りに、ぜひ立ち寄ってみてください♪