9日朝、大分県にあるJR日豊本線の亀川駅と高城駅間で停電が発生し、列車の運行を見合わせています。朝の通勤・通学時間帯と重なったため、利用者に影響が出ています。 JR九州によりますと、9日午前7時26分ごろ、JR日豊本線の亀川駅（別府市）と高城駅（大分市）間で停電が発生しました。 この影響で、午前10時すぎ時点で大分駅から杵築駅の上下線で運転を見合わせていて、特急列車の運休が相次いでいます。 ＜特急運休＞午前11